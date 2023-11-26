Трубін вогняно дебютував у Кубку Португалії – Бенфіка з труднощами здобула путівку в наступний раунд
Бенфіка здолала Фамалікан в четвертому турі Кубка Португалії. Результат та огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Кубок Португалії, 4 раунд
Бенфіка – Фамалікан – 2:0
Голи: Річчелі, 72 (аг), Сілва, 77
Анатолій Трубін вперше взяв участь у кубковому матчі. Раніше він грав лише в Кубку ліг та чемпіонаті Порутгалії.
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Бенфіка розпочала зустріч нервово і в першому таймі в українського голкіпера роботи було достатньо. Трубіну довелося чотири рази вступати в гру й виручати свою команду. "Орли" доволі небезпечно й атакували, втім, реалізувати свої моменти не вдалося.
По перерві Бенфіка тисла на Фамалікан, створювала небезпеку, але м'яч ніяк не хотів перетинати лінію. Відкрити рахунок вдалося тільки на 72 хвилині, Річчелі зрізав у свої ворота. Через невеликий проміжок часу Рафа Сілва подвоїв перевагу. 2:0 – Бенфіка вийшла у наступний раунд.
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