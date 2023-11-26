Бенфіка здолала Фамалікан в четвертому турі Кубка Португалії. Результат та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Кубок Португалії, 4 раунд

Бенфіка – Фамалікан – 2:0

Голи: Річчелі, 72 (аг), Сілва, 77

Анатолій Трубін вперше взяв участь у кубковому матчі. Раніше він грав лише в Кубку ліг та чемпіонаті Порутгалії.

Команда Сидорчука не втримала нічию в драматичному матчі – Вестерло продовжує гнити на дні

Бенфіка розпочала зустріч нервово і в першому таймі в українського голкіпера роботи було достатньо. Трубіну довелося чотири рази вступати в гру й виручати свою команду. "Орли" доволі небезпечно й атакували, втім, реалізувати свої моменти не вдалося.

По перерві Бенфіка тисла на Фамалікан, створювала небезпеку, але м'яч ніяк не хотів перетинати лінію. Відкрити рахунок вдалося тільки на 72 хвилині, Річчелі зрізав у свої ворота. Через невеликий проміжок часу Рафа Сілва подвоїв перевагу. 2:0 – Бенфіка вийшла у наступний раунд.

Зоря програла Маккабі, майже відігравшись з 0:3: шедевр легенди і привози, а надія на євровесну тане під дзвонами Сербії

Famalicão, Jogada, Francisco Moura, 4m



Que perigo! Arrancada de Moura pela esquerda, aparecia sozinho na cara de Trubin, este fazia a mancha mas é Morato quem faz o corte em definitivo.#TaçadePortugal #SLBFCF pic.twitter.com/b4R89CbhKb — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) November 25, 2023

Famalicão, Jogada, José Luis Rodríguez, 13m



Trubin! Combinação de Moura com José Luís Rodríguez, este remata de pé esquerdo para defesa incompleta do guarda-redes encarnado. Henrique Araújo ainda se fez à bola mas Otamendi afastou.#TaçadePortugal #SLBFCF pic.twitter.com/hohzNMlg2p — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) November 25, 2023

Famalicão, Jogada, José Luis Rodríguez, 29m



Ameaça o FC Famalicão! José Luís Rodríguez ensaia o remate do meio da rua, descaído na direita, a testar os reflexos de Trubin que sacudiu para canto.#TaçadePortugal #SLBFCF pic.twitter.com/pD20XNcl9I — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) November 25, 2023