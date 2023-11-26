Трубин огненно дебютировал в Кубке Португалии – Бенфика с трудом добыла путевку в следующий раунд
Бенфика одолела Фамаликан в четвертом раунде Кубка Португалии. Результат и обзорматча читайте на "Футбол 24".
Кубок Португалии, 4 раунд
Бенфика – Фомаликан – 2:0
Голы: Риччели, 72 (аг), Силва, 77
Анатолий Трубин впервые принял участие в кубковом матче. Ранее он играл только в Кубке лиг и чемпионате Португалии.
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Бенфика начала встречу нервно и в первом тайме у украинского голкипера работы было достаточно. Трубину пришлось четыре раза вступать в игру и выручать свою команду. "Орлы" довольно опасно и атаковали, впрочем, реализовать свои моменты не удалось.
После перерыва Бенфика давила на Фамаликан, создавала опасность, но мяч никак не хотел пересекать линию. Открыть счет удалось только на 72 минуте, Риччели срезал в свои ворота. Через небольшой промежуток времени Рафа Силва удвоил преимущество. 2:0 – Бенфика вышла в следующий раунд.
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