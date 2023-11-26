Кубок Португалии, 4 раунд

Бенфика – Фомаликан – 2:0

Голы: Риччели, 72 (аг), Силва, 77

Анатолий Трубин впервые принял участие в кубковом матче. Ранее он играл только в Кубке лиг и чемпионате Португалии.

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Бенфика начала встречу нервно и в первом тайме у украинского голкипера работы было достаточно. Трубину пришлось четыре раза вступать в игру и выручать свою команду. "Орлы" довольно опасно и атаковали, впрочем, реализовать свои моменты не удалось.

После перерыва Бенфика давила на Фамаликан, создавала опасность, но мяч никак не хотел пересекать линию. Открыть счет удалось только на 72 минуте, Риччели срезал в свои ворота. Через небольшой промежуток времени Рафа Силва удвоил преимущество. 2:0 – Бенфика вышла в следующий раунд.

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Famalicão, Jogada, Francisco Moura, 4m



Que perigo! Arrancada de Moura pela esquerda, aparecia sozinho na cara de Trubin, este fazia a mancha mas é Morato quem faz o corte em definitivo.#TaçadePortugal #SLBFCF pic.twitter.com/b4R89CbhKb — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) November 25, 2023

Famalicão, Jogada, José Luis Rodríguez, 13m



Trubin! Combinação de Moura com José Luís Rodríguez, este remata de pé esquerdo para defesa incompleta do guarda-redes encarnado. Henrique Araújo ainda se fez à bola mas Otamendi afastou.#TaçadePortugal #SLBFCF pic.twitter.com/hohzNMlg2p — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) November 25, 2023

Famalicão, Jogada, José Luis Rodríguez, 29m



Ameaça o FC Famalicão! José Luís Rodríguez ensaia o remate do meio da rua, descaído na direita, a testar os reflexos de Trubin que sacudiu para canto.#TaçadePortugal #SLBFCF pic.twitter.com/pD20XNcl9I — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) November 25, 2023