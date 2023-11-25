Вестерло зазнав поразки від Шарлеруа (2:3) у 15 турі чемпіонату Бельгії. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Бельгія, 15 тур

Шарлеруа – Вестерло – 3:2

Голи: Гейманс, 59, Даддах, 66, Сілла, 90+6 – Мадсен, 24, Йоу, 90+1

Український півзахисник Сергій Сидорчук вийшов в матчі проти Шарлеруа в стартовому складі. Зустріч для Вестерло розпочалася добре, втім, здобути хоча б одне очко не вдалося.

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Після першого тайму гості повели в рахунку завдяки голу Мадсена. По перерві ситуація змінилася і Шарлеруа зумів перевернути гру, забивши два голи. Вестерло відігрався лише в компенсований час, але не втримав нічию і на останніх секундах пропустив на шостій доданій хвилині. Сидорчук відіграв 89 хвилини. Українець завдав один удар по воротах суперника й дуже не вдало.

Вестерло залишається на 15 місці в турнірній таблиці з 11 балами. В наступному турі Сидорчук і Ко зіграють проти Андерлехта.

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