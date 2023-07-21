Вчора Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Андре Онана – манкуніанці заплатили 43,8 мільйона фунтів стерлінгів та ще 3,4 мільйони виплатить бонусами.

Онана офіційно перейшов у Манчестер Юнайтед – рекордсмена ЛЧ може замінити Трубін

Ця новина може вплинути на можливий прихід Анатолія Трубіна в Інтер, кольори якого захищав Онана. Сам воротар Шахтаря знову натякнув на трансфер в Інтер, залишивши емодзі очей під постом МЮ в Instagram.

Нагадаємо, контракт Трубіна з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. Минулого чемпіонату він відіграв за донеччан 38 матчів, 14 разів зберігав ворота "сухими" і пропустив 40 голів. Голкіпер разом з молодіжною збірною України дійшов до півфіналу Євро-2023 та гарантував участь у Олімпіаді. Transfermarkt оцінює його у 22 млн євро. Раніше повідомлялось, що Анатолій вже узгодив особистий контракт з Інтером до 2028 року з зарплатою в 1,8 млн євро за сезон.

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