Вчера Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Андре Онана – манкунианцы заплатили 43,8 миллиона фунтов стерлингов и еще 3,4 миллиона выплатит бонусами.

Онана официально перешел в Манчестер Юнайтед – рекордсмена ЛЧ может заменить Трубин

Эта новость может повлиять на возможный приход Анатолия Трубина в Интер, цвета которого защищал Онана. Сам вратарь Шахтера снова намекнул на трансфер в Интер, оставив эмодзи глаз под постом МЮ в Instagram.

Напомним, контракт Трубина с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. В прошлом чемпионате он отыграл за донетчан 38 матчей, 14 раз сохранял ворота "сухими" и пропустил 40 голов. Голкипер вместе с молодежной сборной Украины дошел до полуфинала Евро-2023 и гарантировал участие в Олимпиаде. Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро. Ранее сообщалось, что Анатолий уже согласовал личный контракт с Интером до 2028 года с зарплатой в 1,8 млн евро за сезон.

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