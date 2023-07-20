Андре Онана підписав контракт із Манчестер Юнайтед до літа 2028 року.

Воротар Інтера і збірної Камеруну Андре Онана змінив Серію А на АПЛ. Він підписав контракт із Манчестер Юнайтед до кінця червня 2028 року, інформує офіційний сайт "манкуніанців".

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Згідно з ВВС, Юнайтед заплатив за цей трансфер 43,8 мільйона фунтів стерлінгів. Ще 3,4 млн фунтів Інтер зможе отримати у вигляді бонусів. Повідомляється, що угода воротаря з МЮ передбачає продовження контракту ще на 1 сезон.

Минулого сезону Онана виграв Кубок Італії та дійшов зі своєю командою до фіналу Ліги чемпіонів. Він став рекордсменом за кількістю сухих матчів протягом одного розіграшу ЛЧ.

Вакантне місце основного кіпера Інтера може дістатись Анатолію Трубіну, який не хоче продовжувати контракт з Шахтарем.

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