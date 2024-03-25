"По моему мнению, исландцы кардинально отличаются от боснийцев. Потому что нет команд похожих, все имеют какие-то свои сильные и слабые черты.

Трубин расстроился из-за того, что не сыграл за сборную Украины против Боснии, и стал на защиту Лунина

Исландия – это именно командная игра, поэтому будет также очень тяжело. Тем более противостояние состоит из одной игры, и как нам Сергей Станиславович (Ребров, – прим.) говорил: "На одну игру все могут обыграть всех и все могут собраться", – сказал Трубин в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 между сборными Украины и Исландии состоится 26 марта в польском Вроцлаве. Старт встречи в 21:45 по Киеву.

Украина – Исландия: прогноз на матч плей-офф за Евро-2024 – остался последний шаг