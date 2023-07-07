Анатолій Трубін наближається до переходу в один з найтитулованіших клубів Італії.

Голкіпер Шахтаря та Інтер узгодили особистий контракт до 2028 року, стверджує інсайдер Ніколо Скіра.

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"Нерадзуррі" сподіваються незабаром закрити продаж Андре Онана в Манчестер Юнайтед, а на місце камерунця запросити Трубіна. Раніше йшлося, що Інтер не збирається платити Шахтарю понад 15-20 млн євро. Міланці добре знають, що Анатолій відмовився від продовження контракту з "гірниками", а чинний завершується вже наступного літа.

Нагадаємо, у минулому сезоні Трубін відіграв за Шахтар 38 матчів, 14 разів зберігав ворота "сухими" і пропустив 40 голів. Голкіпер разом з молодіжною збірною України дійшов до півфіналу Євро-2023 та гарантував участь у Олімпіаді.

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