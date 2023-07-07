Анатолий Трубин близится к переходу в один из самых титулованных клубов Италии.

Голкипер Шахтера и Интер согласовали личный контракт до 2028 года, утверждает инсайдер Николо Скира.

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"Нерадзурри" надеются в скором времени закрыть продажу Андре Онана в Манчестер Юнайтед, а на место камерунца пригласить Трубина. Ранее говорилось, что Интер не собирается платить Шахтеру более 15-20 млн евро. Миланцы хорошо знают, что Анатолий отказался от продления контракта с "горняками", а действующий завершается уже следующим летом.

Напомним, в прошлом сезоне Трубин отыграл за Шахтер 38 матчей, 14 раз сохранял ворота "сухими" и пропустил 40 голов. Голкипер вместе с молодежной сборной Украины дошел до полуфинала Евро-2023 и гарантировал участие в Олимпиаде.

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