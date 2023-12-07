Трубін має один з найвищих відсотків точності дальніх передач серед воротарів не старше 23 років, повідомляє журналіст Антоніо Манго.

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Точність довгих передач українця становить 38,5% – вище лише у Яспера Схенделаара (46,4%, Зволле) та Філіп Йоргенсен (44,3%, Вільяреал). У топ-5 також опинились нідерландці Барт Вербрюгген (38,3%, Брайтон) та Джей Гортер (37,9%, Аякс).

Зазначимо, що Трубін зіграв у 15 матчах за Бенфіку цього сезону, в 6 з яких зберіг ворота на замку, загалом пропустивши 14 голів.

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