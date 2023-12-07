Трубин вошел в топ-3 вратарей до 23 лет по интересному показателю
Голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин оказался среди лучших молодых вратарей.
Трубин имеет один из самых высоких процентов точности дальних передач среди вратарей не старше 23 лет, сообщает журналист Антонио Манго.
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Точность длинных передач украинца составляет 38,5% – выше только у Яспера Схенделаара (46,4%, Зволле) и Филиппа Йоргенсена (44,3%, Вильяреал). В топ-5 также оказались нидерландцы Барт Вербрюгген (38,3%, Брайтон) и Джей Гортер (37,9%, Аякс).
Отметим, что Трубин сыграл в 15 матчах за Бенфику в этом сезоне, в 6 из которых сохранил ворота на замке, в общем пропустив 14 голов.
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