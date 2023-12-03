Бенфіка не змогла обіграти Морейренсе у 12 турі чемпіонату Португалії. Результат та огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".

Португалія, 12 тур

Морейренсе – Бенфіка – 0:0

Анатолій Трубін звично вийшов у стартовому складі "орлів". Українському голкіперу довелося одразу вступити в гру, оскільки оборона не справлялася з натиском суперника.

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Вже на 6 хвилині Морейренсе провів небезпечну атаку, яка ледь не завершилася голом. Через невеликий проміжок часу Медсон влучив у поперечину. На 28 хвилині Андре Луїш забив м'яч у ворота Бенфіки, але VAR розгледів офсайд і гол скасували. Загалом Трубін здійснив три сейви в першому таймі. "Орли" намагалися забити, але всі спроби були марними.

По перерві гра була сконцентрована в центрі поля. Господарі вдало перекривали вільні зони, тому атаки Бенфіки рідко доходили до воріт. На 72 хвилині Жоао Маріо все ж забив, а VAR вдруге у цій грі скасував гол. Зустріч так і закінчилась нулями на табло.

Бенфіка має 29 очок і може втратити лідерство, оскільки Спортінг відстає на один бал і має гру в запасі. Морейренсе перебуває на шостому місці з 21 пунктом.