– Що таке чемпіонат Португалії? Це кожен матч на максимумі, чи, можливо так, як в Україні: є якась топ-група, з ними важко, а з рештою майже немає роботи.

– Ні. Немає такого, як в Україні. Я це відчув одразу. Ти можеш добре грати, вигравати 2:0 або 3:0, але якщо ти втрачаєш фокус, команда суперника може швидко увімкнутися, забити один гол, і вже 2:1, 3:1, гра вже повністю змінюється.

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Немає таких матчів, де ти можеш видихнути. Ще не було жодної гри, коли так було.

– Тобто відчутно вищий рівень, якщо порівняти з нашим?

– На жаль, так. Саме з погляду українського чемпіонату для мене краще, що зробив такий крок.

– Спортінг зараз перший по ділу?

– Я не можу так сказати. Звісно, вони дуже добре грають, дуже хороша команда. Я вважаю, що ми у деяких матчах втратили свої очки, свої перемоги, і тому ми зараз на другому місці. Добре, що у футболі завжди є другий шанс, завжди є наступна гра, тому після паузи на збірні буде найцікавіше. Психологічні ігри, тиск. Але коли ти маєш такий тиск, ти ростеш як гравець.

– Вірите, що зробите камбек?

– Звісно, завжди, – сказав Трубін у коментарі ВЗБІРНА.

До слова, нині Бенфіка відстає від Спортінга лише на 1 очко, однак у "левів" є гра у запасі.

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