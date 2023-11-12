Екстракляса, 15 тур

Погонь – Ракув – 1:1

Голи: Горгон, 67 – Новак, 54

Гості відкрили рахунок на початку другого тайму завдяки Новаку, але для нього все зробив Кочергін. Владислав у штрафному майданчику в стилі Зідана обробив передачу з флангу й елегантно викотив одноклубнику під удар. Просто феноменальний асист.

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На жаль, це не допомогло команді українця. Невдовзі Ракув дозволив супернику відігратися, матч так і завершився внічию. Для Кочергіна це вже десята результативна дія в нинішньому сезоні. За 27 матчів на клубному рівні Владислав забив 6 голів та віддав 4 асисти.