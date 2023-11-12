Кочергін віддав геніальний асист – відео техніки українця рівня Зідана
Півзахисник Ракува Владислав Кочергін результативно провів матч 15-го туру чемпіонату Польщі проти Погоні (1:1).
Екстракляса, 15 тур
Погонь – Ракув – 1:1
Голи: Горгон, 67 – Новак, 54
Гості відкрили рахунок на початку другого тайму завдяки Новаку, але для нього все зробив Кочергін. Владислав у штрафному майданчику в стилі Зідана обробив передачу з флангу й елегантно викотив одноклубнику під удар. Просто феноменальний асист.
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На жаль, це не допомогло команді українця. Невдовзі Ракув дозволив супернику відігратися, матч так і завершився внічию. Для Кочергіна це вже десята результативна дія в нинішньому сезоні. За 27 матчів на клубному рівні Владислав забив 6 голів та віддав 4 асисти.