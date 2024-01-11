Трубін пропустив шедевральний гол, але Бенфіка пройшла у чвертьфінал Кубка Португалії
Кубок Португалії, 1/8 фіналу
Бенфіка – Брага – 3:2
Голи: Сілва, 42, Кабрал, 45, Аурснес, 70 – Маріу, 8 (аг), Саласар, 49
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Трубін настільки важливий для Бенфіки, що не сідає в запас навіть на кубкові матчі. Українець зробив проти Браги п'ять сейвів, але довелося пропустити два голи.
В обох епізодах Анатолій нічого не міг зробити. Спершу м'яч залетів у ворота після рикошету від Жоау Маріу, а потім Саласар фантастичним ударом забив від поперечини.
По перерві Саласар отримав ще два шанси, але Трубін відіграв чудово: закрив ближній кут і парирував удар зі штрафного. Українець отримав за матч від SofaScore оцінку 7.1.
На іншому кінці поля партнери Трубіна вирішили завдання, забивши три голи. Рафа Сілва, Артур Кабрал і Фредрік Аурснес вивели Бенфіку у чвертьфінал Кубка Португалії.