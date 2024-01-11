Кубок Португалії, 1/8 фіналу

Бенфіка – Брага – 3:2

Голи: Сілва, 42, Кабрал, 45, Аурснес, 70 – Маріу, 8 (аг), Саласар, 49

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Трубін настільки важливий для Бенфіки, що не сідає в запас навіть на кубкові матчі. Українець зробив проти Браги п'ять сейвів, але довелося пропустити два голи.

В обох епізодах Анатолій нічого не міг зробити. Спершу м'яч залетів у ворота після рикошету від Жоау Маріу, а потім Саласар фантастичним ударом забив від поперечини.

Que golaço do Zalazar para o Braga contra o Benfica!



pic.twitter.com/PBk9DSpD4e — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) January 10, 2024

По перерві Саласар отримав ще два шанси, але Трубін відіграв чудово: закрив ближній кут і парирував удар зі штрафного. Українець отримав за матч від SofaScore оцінку 7.1.

Braga, Jogada, R. Zalazar, 60m



Desta vez Trubin conseguiu defender o remate de Zalazar, é canto para o SC Braga!#TaçadePortugal #SLBSCB pic.twitter.com/78oHZu5YMc — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) January 10, 2024

Braga, Jogada, R. Zalazar, 67m



Defende Trubin! O remate rasteiro levava selo de golo, era o terceiro, o guardião encarnado nega o 'hat-trick'!#TaçadePortugal #SLBSCB pic.twitter.com/7ukMLI4XbL — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) January 10, 2024

На іншому кінці поля партнери Трубіна вирішили завдання, забивши три голи. Рафа Сілва, Артур Кабрал і Фредрік Аурснес вивели Бенфіку у чвертьфінал Кубка Португалії.