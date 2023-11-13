Український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін поділився емоціями від перемоги над Спортінгом (2:1) у матчі 11-го туру чемпіонату Португалії.

"Ось що означає Бенфіка – вірити до останньої секунди та працювати до кінця.

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Ця перемога – найкраще перед перервою для роботи в збірних. Радий пережити ці неймовірні емоції разом з командою та вболівальниками", – написав Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у лісабонському дербі Бенфіка на своєму полі пропустила від Спортінга наприкінці першого тайму, і зуміла вирвати перемогу лише у доданий час, забивши на 94-й і 97-й хвилинах. Перемога дозволила "орлам" обійти конкурента на вершині турнірної таблиці Прімейра-ліги.

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