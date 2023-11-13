Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин поделился эмоциями от победы над Спортингом (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Португалии.

"Вот что значит Бенфика – верить до последней секунды и работать до конца.

Трубин роскошными сейвами помог Бенфике выбраться в лидеры – "орлы" в драматичном матче оформили камбэк на 90+7

Эта победа – лучшее перед перерывом для работы в сборных. Рад пережить эти невероятные эмоции вместе с командой и болельщиками", – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в лиссабонском дерби Бенфика на своем поле пропустила от Спортинга в конце первого тайма, и сумела вырвать победу только в добавленное время, забив на 94-й и 97-й минутах. Победа позволила "орлам" обойти конкурента на вершине турнирной таблицы Примейра-лиги.

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