Бенфіка у поєдинку 15-го туру чемпіонату Португалії попри розгромний рахунок здобула непросту перемогу над Фамаліканом (3:0). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Попри потужний старт Бенфіка змогла розпакувати ворота Фамалікана лише в середині першого тайму – Невеш викотив на Рафу Сілву, а той пасом знайшов Кабрала у центрі воротарського.

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По перерві картина змінилась – гості взялись обстрілювати ворота "орлів" і лише самовіддана гра Анатолія Трубіна дозволяла господарям зберігати мінімальну перевагу. Саме сейви українця не дозволили Фамалікану втілити свою перевагу у забитий гол. Нервова кінцівка матчу завершилась голом Сілви. Бенфіка розслабилась і добила суперника зусиллями Муси. Непроста перемога принесла підопічним Рогера Шмідта першу сходинку Прімейра-ліги.