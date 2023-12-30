"В футболе все важно. Важно забивать голы, но также важно хорошо защищаться. Защита – это один из моментов игры, в этом мы должны быть очень хорошими. Побеждать в таких играх, без пропущенных голов, очень важно.

Шоу непробиваемого Трубина в видеообзоре матча Бенфика – Фамаликан – 3:0

Фамаликан создавал хорошие моменты и нам была нужна помощь нашего голкипера. Трубин прогрессирует все больше и больше, у него все складывается очень хорошо. Мы всегда можем на него рассчитывать, когда нам это нужно. Но, в общем, стабильность в защите очень важна, поскольку это означает, что нам не нужно забивать много голов, чтобы выигрывать игры", – цитирует Шмидта официальный сайт Бенфики.

Напомним, Трубин стал настоящим героем матча с Фамаликаном: при шатком счете 1:0 Анатолий был вынужден неоднократно спасать свою команду от верного гола и терпеть до 85-й минуты, когда его одноклубники смогли удвоить преимущество.

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