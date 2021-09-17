Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі отримав хороші новини з лазарету після фіаско в Лізі чемпіонів та напередодні донбаського дербі.

Анатолій Трубін вже вийшов на фінальний етап відновлення від операції на меніску, яку переніс ще 20 серпня.

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Як повідомляє прес-служба Шахтаря, 20-річний голкіпер повернувся до тренувань у загальній групі. Найімовірніше, найближчим часом Анатолій стане доступним для Роберто Де Дзербі. Вже завтра, до слова, "гірники" протистоятимуть Маріуполю в донбаському дербі.

Зауважимо, до хірургічного втручання Трубін у сезоні 2021/22 на клубному рівні встиг провести 7 поєдинків, з яких три відстояв на нуль.

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