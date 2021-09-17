Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби получил хорошие новости из лазарета после фиаско в Лиге чемпионов и накануне донбасского дерби.

Анатолий Трубин уже вышел на финальный этап восстановления от операции на мениске, которую перенес еще 20 августа.

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Как сообщает пресс-служба Шахтера, 20-летний голкипер вернулся к тренировкам в общей группе. Скорее всего, в ближайшее время Анатолий станет доступным для Роберто Де Дзерби. Уже завтра, к слову, "горняки" будут противостоять Мариуполю в донбасском дерби.

Заметим, до хирургического вмешательства Трубин в сезоне 2021/22 на клубном уровне успел провести 7 матчей, из которых три отстоял на ноль.

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