"Готуємося до цього матчу в стандартному режимі. Так, Шахтар сильна команда, розуміємо, що буде важко. Треба буде потерпіти, відпрацювати не тільки за себе. І тоді можна сподіватися що ми досягнемо якогось позитивного результату.

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Так, такі реалії. Будемо грати тим складом, яким можемо. Щодо додаткової мотивації для мене, то, мабуть, це в минулому. Я вже грав проти "гірників" раніше. Зараз, напевно, це вже інша сторінка. Тому такого відчуття, що Шахтар якийсь особливий суперник, немає", – цитує воротаря офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Олег Кудрик є вихованцем Шахтаря. У двобої проти донеччан приазовцям не допоможе понад десяток виконавців, права на яких належать "гірникам".

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