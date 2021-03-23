"Відставання від Динамо на 7 пунктів? Звичайно, що ми не повинні були допускати таку ситуацію. Але маємо те, що маємо. Потрібно боротися. Кожен наступний матч буде для нас, як фінал.

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Прикро, що допустили ситуацію, коли не все залежатиме від нас. Потрібно вигравати всі свої матчі і сподіватися, що Динамо втрачатиме очки. Будемо старатися, працювати і вірити в це", – зізнався Трубін в інтерв'ю "Футбол 24".

До слова, після 19-ти зіграних турів перевага "біло-синіх" над Шахтарем на вершині турнірної таблиці УПЛ складає аж 7 пунктів. Після паузи на матчі збірних, кияни гратимуть з Олександрією на виїзді, а донеччани завітають у гості до Ворскли.

Повна версія інтерв'ю на "Футбол 24": "Шевченко привітав у роздягальні": Анатолій Трубін – про збірну України, невдачі Шахтаря і конкуренцію з Динамо