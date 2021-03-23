"Як вдалось витіснити Пятова? Важка щоденна праця. Попри те, прекрасно розумію: якби не ця ситуація з вірусом, навряд чи я зіграв би в Лізі чемпіонів. До початку сезону я цього навіть уявити собі не міг. Тому, знаєте, не було би щастя, та нещастя допомогло.

Трубін прокоментував дебютний виклик у збірну України і зізнався, що найбільше лякає його у команді Шевченка

Але до таких викликів ти також повинен бути готовим. Можна було вийти на матч проти Реала, напомилятися і втратити свій шанс. Якщо життя дає тобі такий шанс – потрібно хапатися за нього обома руками та ногами і не відпускати.

У першу чергу Андрій Пятов – мій партнер по команді і мій друг. Ми – з одного клубу, робимо одну справу. Звичайно, ми ще й конкуренти, тому що місце у воротах – одне, всі хочуть грати. Але конкуренти – тільки на полі. А в побуті, в житті – друзі, товариші, які можуть допомогти один одному у певній ситуації", – сказав Трубін в інтерв'ю "Футбол 24".

До слова, Анатолій отримав перший виклик у збірну України – на старт кваліфікації ЧС-2022. У поточному сезоні 19-річний кіпер зумів витіснити Андрія Пятова зі складу Шахтаря. А от дебютувати за "синьо-жовтих" Трубін може вже 24 березня у матчі з Францією (початок – о 21:45).

Повна версія інтерв'ю на "Футбол 24": "Шевченко привітав у роздягальні": Анатолій Трубін – про збірну України, невдачі Шахтаря і конкуренцію з Динамо