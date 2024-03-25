– Что такое чемпионат Португалии? Это каждый матч на максимуме, или, возможно так, как в Украине: есть какая-то топ-группа, с ними тяжело, а с остальными почти нет работы.

– Нет. Нет такого, как в Украине. Я это почувствовал сразу. Ты можешь хорошо играть, выигрывать 2:0 или 3:0, но если ты теряешь фокус, команда соперника может быстро включиться, забить один гол, и уже 2:1, 3:1, игра уже полностью меняется.

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Нет таких матчей, где ты можешь выдохнуть. Еще не было ни одной игры, когда так было.

– То есть ощутимо более высокий уровень, если сравнить с нашим?

– К сожалению, да. Именно с точки зрения украинского чемпионата для меня лучше, что сделал такой шаг.

– Спортинг сейчас первый по делу?

– Я не могу так сказать. Конечно, они очень хорошо играют, очень хорошая команда. Я считаю, что мы в некоторых матчах потеряли свои очки, свои победы, и поэтому мы сейчас на втором месте. Хорошо, что в футболе всегда есть второй шанс, всегда есть следующая игра, поэтому после паузы на сборные будет интересно. Психологические игры, давление. Но когда у тебя такое давление, ты растешь как игрок.

– Верите, что сделаете камбэк?

– Конечно, всегда, – сказал Трубин в комментарии ВЗБІРНА.

К слову, сейчас Бенфика отстает от Спортинга лишь на 1 очко, но у "львов" есть игра в запасе.

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