Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін пофантазував щодо того, як міг би виглядати топ-воротар національної команди.

"Гра на виходах – Різник. Реакція – Бущан. Гра ногами – Пятов.

Трубін виділив головну небезпеку Ісландії у майбутній дуелі з Україною за вихід на Євро-2024

Спокій – Трубін. Гра на лінії – Шовковський. Відбиття пенальті – Лунін", – розповів Трубін у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Анатолій не потрапив до стартового складу на матч проти Боснії і Герцеговини, поступившись місцем голкіперу Реала Андрію Луніну. Попереду у збірної України вирішальна дуель за вихід на чемпіонат Європи проти Ісландії. Поєдинок відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському місті Вроцлав. Початок зустріч о 21:45.

До слова, якщо підопічні Сергія Реброва зможуть пробитися на Євро-2024, то потраплять до групи з командами Бельгії, Словаччини та Румунії.

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