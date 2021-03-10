Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory оприлюднив рейтинг гравців 2001 року народження, які провели найбільшу кількість матчів у своїх чемпіонатах з січня 2020-го.

Пятов чи Трубін – Каштру пояснив, хто зараз головний голкіпер у Шахтар

Лідирує у списку Букайо Сака із Арсенала, який провів 29 зустрічей у АПЛ у 2020 році, а друге місце у вінгера Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда – 26 матчів у внутрішній першості. Трубін же відіграв у 15 поєдинках УПЛ у 2020 році та посів 8 сходинку в рейтингу.

Загалом, голкіпер провів 19 матчів за Шахтар в усіх змаганнях, втримавши ворота на замку в 10 поєдинках.

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