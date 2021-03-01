"Пятов професіонал і фантастичний гравець, він приклад для України, Шахтаря і всіх нас. Все те, що він зумів показати – гідне поваги.

Трубін зухвалим фінтом прибрав форварда Маккабі Т-А – Пятов оцінив дії молодого конкурента

Він реагує на нинішню ситуацію як чоловік, прекрасно розуміє, що Анатолій Трубін добре працює, як і всі інші воротарі. Але на даний момент вибрали Трубіна, і він поважає наш вибір, приймає як належне. Це не та річ, яка змушує Андрія хвилюватися, тому що він можна сказати "еталон", – цитує Каштру офіційний сайт Зорі.

Варто відзначити, Андрій Пятов востаннє захищав ворота Шахтаря в офіційному матчі наприкінці жовтня, у виїзному поєдинку ЛЧ проти Борусії М.

Зоря в меншості переграла Шахтар у видовищному матчі туру – спрацювала заміна Скрипника, перша поразка Каштру в УПЛ