Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory обнародовал рейтинг игроков 2001 года рождения, которые провели наибольшее количество матчей в своих чемпионатах с января 2020-го.

Пятов или Трубин – Каштру объяснил, кто сейчас главный голкипер в Шахтере

Лидирует в списке Букайо Сака из Арсенала, который провел 29 встреч в АПЛ в 2020 году, а второе место у вингера Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда – 26 матчей во внутреннем первенстве. Трубин же сыграл в 15 матчах УПЛ в 2020 году и занял 8 место в рейтинге.

В общем, голкипер провел 19 матчей Шахтера во всех соревнованиях, удержав ворота на замке в 10 поединках.

Аллегрі як ключ до перебудови Шахтаря – чи є шанси побачити екс-тренера Ювентуса в Україні