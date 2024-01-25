Португалія, 1/2 фіналу Кубка португальської ліги

Бенфіка – Ешторіл – 1:1 (по пенальті – 4:5)

Голи: Отаменді, 59 – Гітан, 16

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Бенфіка та Ешторіл зійшлись у дуелі за вихід у фінал Кубка ліги. Вже традиційно в основі "орлів" вийшов український голкіпер Анатолій Трубін. Ді Марія на початку зустрічі потужно бив у правий кут, але удар виявився неточним. За трохи суперник втік у контратаку і... вийшов вперед. Гомеш з центра поля відпасував на партнера, отримав пас у відповідь у штрафному і, замість того, аби пробити з гострого кута, прокинув на дальню стійку на Гітана. Той зупинив м'яч, змістився ближче до центру і вистрілив поміж двох захисників, знайшовши шпарину між Трубіним і стійкою.

До перерви на полі була лише Бенфіка. Рафа Сілва, Антоніу Сілва, Жуан Невеш, Ді Марія – кожен з них мав чудовий шанс зрівняти, але якимось дивом їм не вдавалось пробити влучно.

Після відпочинку своє слово сказав капітан Бенфіки – Муса пропустив м'яч поміж ніг на Отаменді і той з району одинадцятиметрової позначки в дотик відновив статус-кво. "Орли" продовжували накочувати атаку за атакою, але суперник стояв на відбій. Вже у доданий час голкіпер "канарок" потягнув потужний удар від Ді Марії, перевівши сферу у стійку, а гру – у серію пенальті.

В лотереї більше пощастило Ешторілу. Трубін під час перших двох ударів двічі впав у лівий кут, тоді як суперники били у правий. Втретє українець знову обрав лівий кут і вгадав, але не дотягнувся до м'яча. Анатолій не змінював обраному курсу і під час четвертої спроби нарешті врятував команду. 5 удар – той же кут, але суперник пробив у верхню площину по центру. Захисник Бенфіки Араужу не влучив у ворота, а Трубін вперше зрадив своїй традиції, завалившись у лівий кут – м'яч полетів праворуч. Натомість Ешторіл свій шанс не змарнував і вперше в історії вийшов у фінал Кубка ліги.

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