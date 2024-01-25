Украинский легионер Бенфики Анатолий Трубин признался, кем из экс-партнеров усилил бы португальскую команду, если бы имел такую возможность.

"Кого из сборной Украины я "дернул" бы в Бенфику? Ох, с удовольствием взял бы своих друзей – Михаила Мудрика и Георгия Судакова. Но они очень дорогие.

Фиаско Трубина и Ко в серии пенальти в видеообзоре полуфинала Кубка португальской лиги Бенфика – Эшторил

Поэтому, если подумать, вот Бондаренко был бы хорошим выбором. Это очень интересный вопрос, я еще над ним подумаю, потому что только трех выбрать – это как-то даже мало", – сказал Трубин в интервью Українському футболу.

Напомним, Трубин перешел в Бенфику летом 2023 года. В текущем сезоне провел за португальцев 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол (еще в 10 поединках отстоял "на ноль"). К слову, накануне Бенфика не смогла пробиться в финал Кубка португальской лиги, проиграв по пенальти Эшторилу.

Трубин не спас Бенфику от вылета из Кубка португальской лиги – украинец взял пенальти, но проиграл серию