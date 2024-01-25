Ешторіл забив у першій же контратаці – на 16-й хвилині Гомеш обігрався з партнером, увірвався у штрафний Бенфіки і скинув на дальню стійку. Гітан обіграв суперника і нехитрим ударом знайшов шпарину між Трубіним і стійкою. "Орли" бомбардували ворота суперника до кінця тайму, але так і не змогли зрівняти.

Трубін не врятував Бенфіку від вильоту з Кубка португальської ліги – українець взяв пенальті, але програв серію

Після відпочинку Отаменді в дотик завершив розкішну комбінацію "орлів", відновивши статус-кво. Гольових моментів у Бенфіки вистачило б не декілька матчів, але кураж упіймав кіпер Ешторіла, який вже у доданий час потягнув потужний удар від Ді Марії, перевівши сферу у стійку, а гру – у серію пенальті. У лотереї більше пощастило аутсайдеру Прімейра-ліги, який вперше в історії вийшов у фінал Кубка португальської ліги.