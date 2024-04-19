Анатолий Трубин отдыхал в прошлом туре чемпионата Португалии, но на по-настоящему важный матч вернулся в стартовый состав Бенфики. Сегодняшний матч был очень похож на тот, который мы видели в Лиссабоне. Ни одна из команд не имела ощутимого преимущества.

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Марсель, конечно, владел инициативой, ведь он играл на родном стадионе и выездное поражение 1:2 обязывало атаковать. Опасный выпад произошел уже на 7-й минуте, когда Ндиайе бил из пределов штрафной. Трубин успел среагировать и накрыл мяч. Это был единственный такой острый момент в первом тайме. Больше защитники Бенфики не позволяли беспокоить своего голкипера. Провансальцы были вынуждены бить из-за пределов штрафной, потому что все более близкие попытки блокировались.

Гости до перерыва и не тревожили Паулу Лопеса. До 74 минуты от них вообще не было попыток в створ. Зато на упомянутой минуте вполне мог быть гол. Лишь мастерство помешало забить Ди Марии. У противоположных ворот было интереснее. Трубину еще раз пришлось выручить, после удара Кондогбия. Однако на 79-й уже и украинец был бессилен. Обамеянг подал на Мумбанья, который с отскоком от газона пробил между ног голкиперу. Защитники Бенфики в этом эпизоде были просто наблюдателями.

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После этого в игре прогнозируемо поубавилось остроты, ведь цена риска была чрезвычайно высокой. Команды доиграли основное время и перешли в экстратайм. Решить все без пенальти пыталась только Бенфика. Марсель даже не бил в створ. Однако избежать серии 11-метровых не удалось. Второй день подряд в этом развлечении принимал украинский голкипер.

Первым пошел бить Ди Мария, но не смог забить. Дальше точными были и провансальцы, и лиссабонцы. Трубин хоть и угадывал направление ударов, но не смог отбить хотя бы один. Марсель выиграл серию пенальти и вышел в полуфинал.