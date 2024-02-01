"Ді Марія – це, мабуть, найкращий гравець, з яким я колись тренувався. Зараз йому 35. Я просто боюся уявити, яким він був, коли він був набагато молодший. Тому що якість – на найвищому рівні", – поділився Трубін у програмі Трендець.

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Зазначимо, що Ді Марія вже вдруге виступає у складі Бенфіки – до цього Анхель грав за "орлів" з 2007 по 2010 роки до трансферу в Реал. Також аргентинець встиг пограти за ПСЖ, Манчестер Юнайтед та Ювентус, а у липні 2023 року повернувся в Лісабон. У поточному сезоні Ді Марія відзначився 11 голами та 5 асистами в 27 матчах.

Трубін же приєднався до Бенфіки в серпні 2023-го, зіграв у 26 матчах, в 10 з яких зберіг свої ворота "сухими".

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