Голкипер Бенфики Анатолий Трубин в восторге от выступлений в одной команде с Анхелем Ди Марией.

"Ди Мария – это, пожалуй, лучший игрок, с которым я когда-то тренировался. Сейчас ему 35. Я просто боюсь представить, каким он был, когда он был намного моложе. Потому что качество – на самом высоком уровне", – поделился Трубин в программе Трендець.

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Отметим, что Ди Мария уже второй раз выступает в составе Бенфики – до этого Анхель играл за "орлов" с 2007 по 2010 годы до трансфера в Реал. Также аргентинец успел поиграть за ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Ювентус, а в июле 2023 года вернулся в Лиссабон. В текущем сезоне Ди Мария отметился 11 голами и 5 ассистами в 27 матчах.

Трубин же присоединился к Бенфике в августе 2023-го, сыграл в 26 матчах, в 10 из которых сохранил свои ворота "сухими".

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