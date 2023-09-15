Після перерви на ігри збірних наставник Бенфіки Рогер Шмідт вважає, що Трубін вже готовий для дебюту за "орлів", повідомляє A Bola.

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При цьому, місце у воротах лісабонців до цього діставалось Самуелю Соарешу, який вже зіграв 3 матчі за Бенфіку. Португальський воротар, на відміну від Трубіна, перебуває у тонусі, оскільки провів ще 2 поєдинки за молодіжну збірну Португалії.

Трубін же ще жодного разу не виходив у складі Бенфіки, а востаннє грав аж на молодіжному Євро-2023 у півфінальному матчі проти Іспанії.

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