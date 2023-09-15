Трубін може нарешті дебютувати за Бенфіку – позитивний сигнал від тренера
Воротар Бенфіки Анатолій Трубін має хороші шанси вперше зіграти за лісабонський клуб.
Після перерви на ігри збірних наставник Бенфіки Рогер Шмідт вважає, що Трубін вже готовий для дебюту за "орлів", повідомляє A Bola.
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При цьому, місце у воротах лісабонців до цього діставалось Самуелю Соарешу, який вже зіграв 3 матчі за Бенфіку. Португальський воротар, на відміну від Трубіна, перебуває у тонусі, оскільки провів ще 2 поєдинки за молодіжну збірну Португалії.
Трубін же ще жодного разу не виходив у складі Бенфіки, а востаннє грав аж на молодіжному Євро-2023 у півфінальному матчі проти Іспанії.
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