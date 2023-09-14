Груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2023/24 стартує вже 19 вересня. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR продовжує серію матеріалів про учасників головного клубного турніру Європи.

Німецька сенсація кине виклик Наполі та королям Європи: Ліга чемпіонів, представлення групи С

У цій частині знайомимо вас із командами групи D. Сюди потрапили представники Іспанії й Італії – Реал Сосьєдад та Інтер відповідно. Конкуренцію в боротьбі за путівку в плей-офф їм складуть чемпіон Португалії Бенфіка, а також австрійський Зальцбург, який останніми роками став регулярним учасником найпрестижнішого євротурніру.

Бенфіка

Багаж минулого сезону: "орли" стали чемпіонами Португалії вперше за 4 роки, випередивши Порту на 2 очки. У Лізі чемпіонів команда Рогера Шмідта зупинилася у чвертьфіналі, давши бій Інтеру – майбутньому фіналісту. Втім, у новий сезон Бенфіка входить суттєво оновленою командою. У ПСЖ відпустили найкращого бомбардира Гонсалу Рамуша, пішли основний лівий захисник Алехандро Грімальдо та основний кіпер Одіссеас Влаходімос. Вирішили не тримати досвідчених Жілберту та Веріссімо, які повернулися у Бразилію.

Натомість під'їхало солідне підсилення. Лави "орлів" поповнили Хуан Бернат, Оркун Кьокчю, на заміну Рамушу взяли Артура Кабрала з Фіорентини, а замість Грімальдо і для підстраховки Берната придбали Давіда Юрасека з празької Славії. Про ще два трансфери можна і не згадувати. У статусі чемпіона світу повернувся зірковий Анхель Ді Марія, а з Шахтаря прийшов Анатолій Трубін, який все ще чекає дебюту за нову команду. За іронією долі, Бенфіка потрапила в одну групу з Інтером, який тривалий час був фаворитом у боротьбі за українського воротаря, але не зміг домовитися з Шахтарем. Таке собі "дербі Трубіна" у групі Ліги чемпіонів.

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Амбіції: Бенфіка вже привчила до виходів у плей-офф. Рік тому "орли" фінішували першими у квартеті з ПСЖ, Ювентусом і Маккабі Хайфа. У позаминулому сезоні лісабонці випередили Барселону, відправивши каталонців у Лігу Європи. Зараз жереб подарував "орлам" рівнішу групу, у якій Бенфіка має хороші шанси на третій поспіль вихід в 1/8 фіналу. Третє чи четверте місце у такому квартеті стане для чемпіона Португалії серйозним ударом.

10 найдорожчих гравців: Антоніу Сілва, Оркун Кьокчю, Давід Нерес, Гонсалу Гедеш, Рафа Сілва, Анатолій Трубін, Фредрік Аурснес, Флорентіну, Артур Кабрал, Жоау Маріу.

Головна зірка: повернення Анхеля Ді Марії – головна подія літа для Бенфіки. Саме тут аргентинець у 2007-му розпочав свою європейську кар'єру. Тринадцять років тому Анхель перейшов у Реал, а зараз повернувся до лав "орлів" у статусі легенди та чемпіона світу. Йому вже 35 років, але вінгер демонструє, що це не перешкода – 3 голи і 2 асисти у 4-х турах чемпіонату Португалії.

Інтер

Багаж минулого сезону: команда Сімоне Індзагі стала одним із відкриттів минулої Ліги чемпіонів. Спершу "нерадзуррі" вийшли з групи, у якій були Баварія та Барселона, але на цьому не зупинилися, несподівано дійшовши аж до фіналу. Тільки Манчестер Сіті зумів зупинити Інтер, який вперше з 2010 року був настільки близьким до здобуття найпрестижнішого єврокубка. Третє місце у Серії А дозволило Інтеру напряму кваліфікуватися у груповий турнір, щоб спробувати повторити успіх минулого сезону.

Щоправда, це доведеться робити суттєво іншим складом. Джеко, Брозовіч, Онана, Шкріняр, Гальярдіні, Д'Амброзіо, Госенс та Корреа перейшли в інші клуби (щоправда, основними були "лише" перші четверо). Підсилення теж приїхало солідне – Інтер підписав Павара, Зоммера, Алексіса, Фраттезі, Куадрадо і зумів отримати Маркуса Тюрама на правах вільного агента. Чи зуміють вони замінити лідерів, які пішли з команди? Питання відкрите.

Амбіції: вихід Інтера у фінал ЛЧ 2022/23 став несподіванкою і багато в чому був зумовлений вдалою турнірною сіткою. От і зараз "нерадзуррі" пощастило з жеребом, якщо порівнювати з минулорічним груповим турніром. Бенфіка і Реал Сосьєдад – це і близько не Баварія з Барселоною. Тому вихід бодай в 1/8 фіналу – програма-мінімум для команди Сімоне Індзагі. Навряд чи Інтер зуміє знову дійти до фіналу ЛЧ, але пройти хоча б в 1/4 – чому б і ні? Цей бар'єр "нерадзуррі" цілком до снаги.

10 найдорожчих гравців: Лаутаро Мартінес, Ніколо Барелла, Алессандро Бастоні, Хакан Чалханоглу, Бенжамен Павар, Федеріко Дімарко, Маркус Тюрам, Дензел Дюмфріс, Давіде Фраттезі, Карлос Августо.

Головна зірка: той випадок, коли капітан є справжнім вожаком зграї. Лаутаро Мартінес все ще залишається в Інтері та продовжує бути беззаперечним лідером "нерадзуррі". 26-річний аргентинець переживає найкращий етап у кар'єрі – 28 голів у минулому сезоні та виграний чемпіонат світу-2022 з національною збірною (хай той Мундіаль у Катарі і став для Лаутаро не надто вдалим). Поточну кампанію форвард теж розпочав ударно – 5 голів у 3-х турах чемпіонату Італії.

Зальцбург

Багаж минулого сезону: Зальцбург напряму кваліфікувався у груповий турнір ЛЧ, здобувши 10-те поспіль чемпіонство Австрії. Команда спокійно готувалася до нового сезону, але проблема надійшла звідти, звідки її явно не чекали. За два дні до старту чемпіонату керівництво клубу відсторонило від роботи головного тренера Маттіаса Яйссле. Причина – ведення ним перемовин з Аль-Ахлі. Зрештою, замість Яйссле, який таки працевлаштувався у Саудівській Аравії, Зальцбург зупинив свій вибір на Герхарді Штрубері. Австрієць останні 2 роки працював у системі Ред Булл, очолюючи американський Нью-Йорк Ред Буллз, але повернувся на батьківщину і готовий дебютувати в ЛЧ.

Кадрово команда теж оновилася. Окафор пішов у Мілан, Шешко і Зайвальд – на "підвищення" в РБ Лейпциг. Натомість прийшли кілька новачків, найдорожчим із яких став 22-річний данець Мадс Біструп із Брентфорда. За нього заплатили 6 мільйонів євро. На 500 тисяч дешевше обійшовся Алекса Терзіч з Фіорентини.

Амбіції: у двох останніх розіграшах ЛЧ австрійська команда посідала мінімум третє місце групи. Два роки тому Зальцбург вперше у своїй історії вийшов в 1/8 фіналу, але потрапив під каток Баварії – 1:1, 1:7. "Бики" вже привчили до пристойних результатів у груповому турнірі та попсували нерви іменитим суперникам. Бенфіка та Інтер виглядають сильнішими, щоб віддати путівку в 1/8, але за третє місце Зальцбург точно побореться.

10 найдорожчих гравців: Страхіня Павловіч, Амар Дедіч, Лука Сучіч, Умар Соле, Карім Конате, Мауріц К'єргор, Лукас Гурна-Дуат, Фернандо, Оскар Глух, Ніколас Капальдо.

Головна зірка: кілька років тому у складі Зальцбурга феєрив Ерлінг Холанд. Зараз настільки явного лідера у команді немає, але серед усіх гравців виділяється центральний захисник Страхіня Павловіч. У свої 22 роки він вже награв майже три десятки матчів за національну збірну Сербії. На батьківщині кремезного оборонця (194 см зросту) порівнюють із самим Неманьєю Відічем. У 2020-му Монако віддав за Павловіча 10 мільйонів євро, але там у серба не пішло. Зате пішло в Зальцбурзі, який рік тому виклав за центрбека 7 мільйонів. Зараз гравця оцінюють вже у 25.

Реал Сосьєдад

Багаж минулого сезону: вперше за 10 років Реал Сосьєдад зумів пробитися у груповий турнір Ліги чемпіонів, посівши 4 місце в чемпіонаті Іспанії. Іманоль Альгуасіль, який очолює басків з 2018 року, продовжує покращувати результати команди – після перемоги в Кубку Іспанії 2019/20 Сосьєдад знову зіграє і в Лізі чемпіонів.

Порівняно з Інтером і Бенфікою, склад сан-себастьянців не зазнав серйозних змін. Досвідчений Асьєр Ільярраменді поїхав догравати у США, завершилася оренда Сьорлота, який забив 16 голів у минулому сезоні. Але найбільша втрата – це Давід Сілва, який вимушено завершив кар'єру через важку травму коліна на тренуванні. Натомість баски підсилилися Андре Сілвою (оренда в РБ Лейпциг), позичили в Арсенала Кірана Тірні та підписали Альваро Одріосолу з Реала. Відповідно, у груповий турнір ЛЧ Реал Сосьєдад входить лише з точковими змінами.

Амбіції: Реал Сосьєдад лише двічі в історії виступав у групі ЛЧ. Останній захід краще не згадувати. У сезоні 2013/2014 баски потрапили у групу з Шахтарем, Ман Юнайтед та Байєром, де набрали лише 1 очко, програвши 5 матчів. Зараз від команди Іманоля Альгуасіля очікують кращого результату – хоча б тому, що група значно рівніша. Якщо вийти у плей-офф буде складно, то в боротьбу за Лігу Європи Сосьєдад повинен втрутитися.

10 найдорожчих гравців: Мікель Меріно, Мікель Оярсабаль, Мартін Субіменді, Робін Ле Норман, Алекс Реміро, Кіран Тірні, Браїс Мендес, Такефуса Кубо, Умар Садік, Андре Сілва.

Головна зірка: півзахисник Мікель Меріно проводить найкращий відрізок у кар'єрі. Свого часу хавбек невдало пробував свої сили у Борусії Дортмунд та Ньюкаслі, але останніми роками став фундаментальним гравцем Реал Сосьєдада. Його 9 асистів у минулому сезоні та впевнена гра у центрі поля дозволили Мікелю повернутися у збірну Іспанії після тривалої паузи. У останніх матчах "Фурії Рохи" Меріно оформив гол і асист, а Transfermarkt оцінює його в 50 мільйонів євро – це найдорожчий гравець у команді.

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