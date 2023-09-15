После перерыва на игры сборных наставник Бенфики Рогер Шмидт считает, что Трубин уже готов для дебюта за "орлов", сообщает A Bola.

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При этом, место в воротах лиссабонцев до этого доставалось Самуэлю Соарешу, который уже сыграл в 3 матчах за Бенфику. Португальский вратарь, в отличие от Трубина, находится в тонусе, поскольку сыграл еще в 2 поединках молодежной сборной Португалии.

Трубин же еще ни разу не выходил в составе Бенфики, а последний раз играл аж на молодежном Евро-2023 в полуфинальном матче против Испании.

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