Трубин может наконец дебютировать за Бенфику – позитивный сигнал от тренера
Вратарь Бенфики Анатолий Трубин имеет хорошие шансы впервые сыграть за лиссабонский клуб.
После перерыва на игры сборных наставник Бенфики Рогер Шмидт считает, что Трубин уже готов для дебюта за "орлов", сообщает A Bola.
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При этом, место в воротах лиссабонцев до этого доставалось Самуэлю Соарешу, который уже сыграл в 3 матчах за Бенфику. Португальский вратарь, в отличие от Трубина, находится в тонусе, поскольку сыграл еще в 2 поединках молодежной сборной Португалии.
Трубин же еще ни разу не выходил в составе Бенфики, а последний раз играл аж на молодежном Евро-2023 в полуфинальном матче против Испании.
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