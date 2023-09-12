Воротар Бенфіки Анатолій Трубін поділився відео в соціальних мережах про те, як він продовжує вивчати португальську мову.

Трубін опублікував у себе в Instagram відео, на якому видно, як він вчить прикметники португальською мовою. "Крок за кроком", – прокоментував воротар Бенфіки свій освітній процес із розташування збірної України.

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Придбаний Бенфікою український воротар ще не дебютував за нову команду. На старті нового сезону головний тренер "орлів" Рогер Шмідт віддавав перевагу іншим воротарям – Одіссеасу Влаходімосу та Самуелю Соарешу. Однак Влаходімоса після невдалого виступу продали в англійський Ноттінгем Форест, і тепер у Трубіна залишився єдиний конкурент.

У вівторок, 12 вересня, збірна України зіграє в Мілані з Італією в рамках відбору до Євро-2024. Найімовірніше, Трубін почне цю гру в запасі.