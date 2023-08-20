"Я хочу підібрати правильний час для використання Трубіна, щоб це не було надто рано чи надто пізно.

Тренер збірної України оцінив перспективи Трубіна у Бенфіці, порівнявши його з Едерсоном та Облаком

Найкраща інтеграція – це сама гра, але, з іншого боку, я також хочу, щоб він почав з позитиву", – цитує Шмідта Correio da Manhã.

Нагадаємо, Трубін не потрапив у заявку на перший поєдинок чемпіонату Португалії проти Боавішти (2:3), а матч проти Ешторіла (2:0), який відбувся напередодні, провів у запасі (попри відсутність основного голкіпера Одессеаса Влаходімоса).

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