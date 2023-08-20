Тренер Бенфіки – про дебют Трубіна: "Хочу підібрати правильний час, щоб не було надто рано чи пізно"
Головний тренер лісабонців Рогер Шмідт розповів про плани щодо українського голкіпера Анатолія Трубіна.
"Я хочу підібрати правильний час для використання Трубіна, щоб це не було надто рано чи надто пізно.
Тренер збірної України оцінив перспективи Трубіна у Бенфіці, порівнявши його з Едерсоном та Облаком
Найкраща інтеграція – це сама гра, але, з іншого боку, я також хочу, щоб він почав з позитиву", – цитує Шмідта Correio da Manhã.
Нагадаємо, Трубін не потрапив у заявку на перший поєдинок чемпіонату Португалії проти Боавішти (2:3), а матч проти Ешторіла (2:0), який відбувся напередодні, провів у запасі (попри відсутність основного голкіпера Одессеаса Влаходімоса).
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