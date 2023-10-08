"Було ясно, що до Бенфіки перейшов чудовий воротар. Я не знаю, як далеко він зайде, поняття не маю, але це дуже хороший воротар, який залежить від команди, залежить від успіхів, яких досягає команда. На мій погляд, Трубін кращий за Влаходімоса.

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Я не знаю, чи зробить він для Бенфіки більше або менше, ніж Влаходімос, але окремо, якщо оцінювати їх двох, Трубін кращий за Влаходімоса в кількох аспектах. І вже зараз видно, що він може бути дуже корисним для Бенфіки", – поділився Діамантіну в коментарі Bancada.pt.

Нагадаємо, що Трубін приєднався до Бенфіки минулого літа. Українець провів за "орлів" 6 поєдинків, зігравши "на нуль" у двох із них.

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