"Футбол 24" розглянув виступ українців у груповому етапі Ліги чемпіонів – Анатолія Трубіна та Олександра Зінченка – в матчах за Бенфіку та Арсенал відповідно.

Трубін видав шикарну гру проти Інтера, здійснивши 7 сейвів з 8 ударів у площину воріт Бенфіки. Саме Анатолія вважають найкращим гравцем "орлів" у цьому поєдинку – українець міг повторити подвиг воротаря Лаціо Проведеля та забити на останніх хвилинах.

А Арсенал несподівано програв Лансу. Зінченко відіграв 70 хвилин та провалився у моменті з другим пропущеним голом. Щоправда, не слід звинувачувати у всьому українця, адже захист Арсенала міг перехопити навіс. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Трубін провів солідний матч у ЛЧ, став найкращим і зупинив чемпіона світу, але не врятував Бенфіку від поразки Інтеру