Бенфіка у восьмому турі зустрічалась з Ешторілом. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Португалія, 8 тур

Ешторіл – Бенфіка – 0:1

Гол: Антоніу Сілва, 90+3

"Орли" після невдачі в Лізі чемпіонів грали з Ешторілом, який розташувався внизу турнірної таблиці. В цьому матчі в основі Бенфіки вийшов Анатолій Трубін.

"Голкіпер-монстр": Романо подякував Трубіну за футболку Бенфіки

В першому таймі обидві команди були сонні і дуже рідко створювали моменти. В основному вся боротьба була зосереджена в центрі поля. В українського голкіпера роботи було не багато, але один раз він вступив у гру.

По перерві Бенфіка згадала, що вона фаворит, і розпочала тиснути на суперника. Моменти у "орлів" були, втім, жодний удар не перетворився на гол. На початку другого тайму Ешторіл заробив штрафний. Анатолій Трубін без проблем справився з ударом. Загалом в українця за матч набралося чотири сейви. Вже в доданий час Бенфіка вирвала перемогу завдяки голу Антоніу Сілви.

"Орли" перебувають на першому місці з 21 балом. Втім, Спортінг може обійти команду Трубіна, оскільки вони ще в цьому турі не грали.

Трубін завойовує Португалію перфомансом проти фіналіста ЛЧ, Зінченко посприяв сенсаційній поразці Арсенала