"Было ясно, что в Бенфику перешел замечательный вратарь. Я не знаю, как далеко он зайдет, понятия не имею, но это очень хороший вратарь, который зависит от команды, зависит от успехов, которых достигает команда. На мой взгляд, Трубин лучше Влаходимоса.

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Я не знаю, сделает ли он для Бенфики больше или меньше, чем Влаходимос, но по отдельности, если оценивать их двоих, Трубин лучше Влаходимоса в нескольких аспектах. И уже сейчас видно, что он может быть очень полезным для Бенфики", – поделился Диамантину в комментарии Bancada.pt.

Напомним, что Трубин присоединился к Бенфике прошлым летом. Украинец провел за "орлов" 6 поединков, сыграв "на ноль" в двух из них.

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