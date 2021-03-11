"Весь час, що себе пам'ятаю, я любив дивитися футбол. У дитинстві найкращим подарунком для мене були м'ячі, бутси і футбольна форма. Батьки помітили мою пристрасть. Ми жили в Донецьку, тому в 5-річному віці мене відвели до філії легендарного клубу Шахтар.

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З тих пір я полюбив саму гру ще більше, ніж перегляд матчів. Відразу став у ворота. Працював на тренуваннях. А коли пропускав перші голи, міг розплакатися", – сказав Трубін в інтерв'ю Na chasi.

Зауважимо, 19-річний кіпер є вихованцем "гірників", а цієї кампанії йому вдалось витіснити Андрія Пятова з основного складу. У поточному сезоні Трубін провів за Шахтар 19 матчів, 10 з яких відстояв на нуль. У решті пропустив 16 м'ячів.

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