"Все время, что себя помню, я любил смотреть футбол. В детстве лучшим подарком для меня были мячи, бутсы и футбольная форма. Родители заметили мою страсть. Мы жили в Донецке, поэтому в 5-летнем возрасте меня отвели в филиал легендарного клуба Шахтер.

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С тех пор я полюбил саму игру еще больше, чем просмотр матчей. Сразу встал в ворота. Работал на тренировках. А когда пропускал первые голы, мог расплакаться", – сказал Трубин в интервью Na chasi.

Заметим, 19-летний кипер является воспитанником "горняков", а в этой кампании ему удалось вытеснить Андрея Пятова из основного состава. В текущем сезоне Трубин провел за Шахтер 19 матчей, 10 из которых отстоял на ноль. В остальных пропустил 16 мячей.

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