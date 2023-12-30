Одразу двоє українців потрапили до престижного рейтингу від Міжнародного центру спортивних досліджень.

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін увійшов у трійку найкращих голкіперів світу з найвищим відсотком відбитих ударів (сейвів) за версією CIES.

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Дані для цього дослідження бралися з офіційних джерел Wyscout. Українець посів у рейтингу третю сходинку, набравши 85%. Очолив топ Матяж Рожман (89%) зі словенського Целє, а на другому місці опинився Іван Арболеда (87%) з кіпрського Анортосіса.

До слова, у топ-10 потрапив ще один українець – воротар Полісся Денис Бойко. Екс-кіпер Динамо став дев'ятим, набравши 84%.

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів у складі Бенфіки 20 матчів, в яких пропустив 17 голів (у 8 іграх відстояв "на нуль"). Бойко у 18 поєдинках 11 разів витягав сферу з сітки (у 8 зустрічах зберігав свої ворота "сухими").

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