Вратарь Бенфики Анатолий Трубин вошел в тройку лучших голкиперов мира с самым высоким процентом отраженных ударов (сейвов) по версии CIES.

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Данные для этого исследования брались из официальных источников Wyscout. Украинец занял в рейтинге третью строчку, набрав 85%. Возглавил топ Матяж Рожман (89%) из словенского Целе, а на втором месте оказался Иван Арболеда (87%) из кипрского Анортосиса.

К слову, в топ-10 попал еще один украинец – вратарь Полесья Денис Бойко. Экс-кипер Динамо стал девятым, набрав 84%.

Напомним, в текущем сезоне Трубин провел в составе Бенфики 20 матчей, в которых пропустил 17 голов (в 8 играх отстоял "на ноль"). Бойко в 18 поединках 11 раз вытаскивал сферу из сетки (в 8 встречах сохранял свои ворота "сухими").

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