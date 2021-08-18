Культове видання L'Équipe виставило оцінки гравців за мотивами матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між Монако та Шахтарем (0:1).

Серед "гірників" найвища оцінка у Трубіна та Педрінью – по 8 балів. Голкіпер здійснив кілька важливих сейвів і відстояв на нуль, а півзахисник оформив єдиний гол у зустрічі. Найгірше оцінили (4) Соломона і Патріка, який у перерві замінив саме Педрінью.

Монако – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У Монако найкраще відіграв Джібріль Сідібе – 7 балів від L'Équipe. Центрбек Бенуа Бадіашиль з "трійкою" визнаний найгіршим гравцем матчу. Низка монегасків і тренер Ніко Ковач отримали 4. Вплив Роберто Де Дзербі оцінили на 6 балів.

Нагадаємо, матч-відповідь на харківському ОСК Металіст відбудеться вжє за тиждень – 25 серпня.

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