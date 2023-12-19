"Він додав впевненості як захисту, так і півзахисту. Все це покращує гру команди. Він – воротар, що заслуговує грати в цьому клубі. Бенфіка отримала воротаря, який буде одним з найкращих у світі.

Трубін отримав ще дві відзнаки після феєричного матчу проти Браги

У нього велика рухливість і спритність, попри його двометровий зріст. У грі з Брагою він дуже швидко зреагував, коли вже почав падати в інший бік і зумів відбити вкрай складний удар, що принесло Бенфіці додаткові два очки.

Є певні деталі, які йому потрібно покращити. Наприклад, гру на виході, як він йде в стики і які позиції займає в деяких моментах. Це дрібниці, які трапляються, тому що він ще дуже молодий. Але навряд хтось ще сумнівається в його потенціалі", – цитує Сільвінью Record.

Нагадаємо, Сільвінью Лоуро – відомий асистент Жозе Моурінью, екс-тренер багатьох воротарів, зокрема Жуліо Сезара, Ікера Касільяса та Петра Чеха.

Трубін героїчно втримав перемогу для Бенфіки, зробив команду лідером і став найкращим гравцем матчу